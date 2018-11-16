Голикова предложила увеличить объемы мяса в потребительской корзине с 2021 года

Пересмотр состава потребительской корзины начнется с 2021 года. Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предложила «повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов»



" Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры", — приводит «Российская газета» слова Голиковой.

Отмечается, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех российских регионах.

Ранее сообщалось, что власти собираются увеличить долю рыбы в потребительской корзине.

В последний раз в России пересматривали состав продуктовой корзины в 2012 году. В 2017 году корзину снова пытались скорректировать, чтобы сократить содержание круп и увеличить долю овощей, мяса и молочных продуктов. От идеи отказались из-за новой системы расчета МРОТ, который привязали к прожиточному минимуму.