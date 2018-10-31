Экс-игрок «Рубина» раскритиковал бывших легионеров клуба времен Хави Грасии

Фото: "Реальное время"

Экс-игрок «Рубина» Рифат Жемалетдинов вспомнил о времени работы в казанском клубе под руководством испанского специалиста Хави Грасии.

«Лично мне нравилось с работать Грасией в «Рубине». Было много шуток, общался с молодыми ребятами, а когда надо – «пихал», но по делу. Что касается иностранцев, то они на поле не пахали. Поэтому и не получилось проявить себя. Даже если взять легионеров «Локомотива» Крыховяка и Хёведеса, они пришли в клуб, уже будучи известными футболистами с мировыми именами, но пашут на тренировках так, что мало не покажется. А в «Рубине» такого не было – на одном мастерстве тяжело играть в футбол.

Если по соотношению возраст/качество игры, то из того состава «Рубина» больше всех впечатлил Карадениз. А вообще, наверное, назову М'Вила. Очень хороший игрок: в опорной зоне всех съест», — цитирует Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, нынешним летом Жемалетдинов перешел в московский «Локомотив». За «Рубин» футболист отыграл два полных сезона, где за около 50 матчей забил 3 гола.