Министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку после решения правительства о перемирии с группировкой ХАМАС.

«По моему мнению, что случилось вчера — прекращение огня вместе с процессом установления взаимопонимания с ХАМАС — это капитуляция перед террором. Другого определения для этого нет», — цитирует Либермана Jerusalem Post.



Министр отметил, что ответ на 500 ракет, выпущенных по Израилю из Сектора Газа, был недостаточно жестким.

Либерман возглавил Минобороны Израиля в 2016 году. В двух предыдущих правительствах Нетаньяху он руководил МИД.



Ранее сообщалось, что армия Израиля засекла около 300 пусков ракет из Сектора Газа. В ответ израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 70 объектов боевиков.