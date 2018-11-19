Погиб первый вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

Умер первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

«Мы подтверждаем, что он (Клешко) ушел из жизни», — сообщили в пресс-службе регионального парламента, не назвав причины смерти.



По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело Клешко было обнаружено рядом с его домом по улице Декабристов в Красноярске. Предположительно, чиновник выпал из окна.



Клешко в 1990-е годы работал журналистом, был главным редактором радиокомпании «Местное время», после этого главным редактором государственной телерадиовещательной компании. В 1996 году стал депутатом городского заксобрания, а в 2001 году — краевого, вступив в партию «Единая Россия». Ему было 48 лет.



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