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Погиб первый вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

06:58, 19.11.2018
Погиб первый вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Клешко
Фото: sobranie.info

Умер первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

«Мы подтверждаем, что он (Клешко) ушел из жизни», — сообщили в пресс-службе регионального парламента, не назвав причины смерти.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело Клешко было обнаружено рядом с его домом по улице Декабристов в Красноярске. Предположительно, чиновник выпал из окна.

Клешко в 1990-е годы работал журналистом, был главным редактором радиокомпании «Местное время», после этого главным редактором государственной телерадиовещательной компании. В 1996 году стал депутатом городского заксобрания, а в 2001 году — краевого, вступив в партию «Единая Россия». Ему было 48 лет.

Ранее в Самарской области в результате ДТП погиб депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов.

Происшествия
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