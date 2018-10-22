Под Сызранью в дорожной аварии погиб депутат сельского поселения
В Самарской области, под Сызранью, в результате ДТП погиб депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов.
Инцидент произошел вечером 21 октября на автодороге между селами Троицкое и Чекалино. По данным полиции, 35-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением — машина вылетела в кювет и перевернулась. Народный избранник умер до приезда скорой.
Информацию о смерти Семенова подтвердила глава поселения Ольга Фирсова, передает КТВ-ЛУЧ.
Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым