Под Сызранью в дорожной аварии погиб депутат сельского поселения

В Самарской области, под Сызранью, в результате ДТП погиб депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов.

Инцидент произошел вечером 21 октября на автодороге между селами Троицкое и Чекалино. По данным полиции, 35-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением — машина вылетела в кювет и перевернулась. Народный избранник умер до приезда скорой.

Информацию о смерти Семенова подтвердила глава поселения Ольга Фирсова, передает КТВ-ЛУЧ.

Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.