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Происшествия

Под Сызранью в дорожной аварии погиб депутат сельского поселения

11:57, 22.10.2018
Под Сызранью в дорожной аварии погиб депутат сельского поселения
Фото: pixabay.com

В Самарской области, под Сызранью, в результате ДТП погиб депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов.

Инцидент произошел вечером 21 октября на автодороге между селами Троицкое и Чекалино. По данным полиции, 35-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением — машина вылетела в кювет и перевернулась. Народный избранник умер до приезда скорой.

Информацию о смерти Семенова подтвердила глава поселения Ольга Фирсова, передает КТВ-ЛУЧ.

Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.

Происшествия
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