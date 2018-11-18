Российская команда Virtus.pro выиграла первый мейджор сезона по Dota 2

Российская команда по киберспорту Virtus.pro победила на первом из пяти мейджоров сезона по Dota 2. В финале со счетом 3:2 была повержена Team Secret.

Благодаря победе Virtus.pro получила 350 тысяч долларов и 4950 рейтинговых очков, практически гарантировав себе приглашение итоговый турнир сезона The International 9.

Занявшая второе место команда Team Secret выиграла 170 тысяч долларов и заработала 3 тысячи очков.

Турнир The Kuala Lumpur Major проходил с 9 по 18 ноября, общий призовой фонд составил миллион долларов и 15 тысяч очков, который между собой разыграли 16 команд.

Напомним, ранее стало известно о создании вратарем «Ак Барса» Эмилем Гариповым собственной киберспортивной команды.