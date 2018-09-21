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Эмиль Гарипов собирает киберспортивную команду и проведет отборочный турнир

15:21, 21.09.2018
Эмиль Гарипов собирает киберспортивную команду и проведет отборочный турнир
Фото: ak-bars.ru

По информации «Реального времени», голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов собирает киберспортивную команду по дисциплине PUBG.

Сильнейшие игроки, прошедшие отбор, попадут в команду к вратарю «Ак Барса».

Отборочный турнир будет проходить три дня — с 28 по 30 сентября, а призовой фонд составит 25 тысяч рублей. Участие в online-турнире смогут принять граждане РФ в возрасте от 16 лет, проживающие на территории Казани.

Спорт Татарстан
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