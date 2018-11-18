Алина Загитова: «Многие говорили, что можно уйти из спорта после Олимпиады, но я хотела продолжать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как приняла решение остаться в спорте после олимпийского сезона.

«После (проката на ЧМ-2018) я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась.

– А название напитка можно озвучить?

– Нет.

– Алкогольный?

– Нет, конечно. Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой. Но потом я бегала, чтобы сбросить то, что я наела.

Конечно, я хотела дальше продолжать, потому что многие говорили: ну все, она Олимпиаду выиграла, ей можно бросать. Но меня это, наоборот, подстегивало, я хотела продолжать дальше заниматься.

В том плане мне помогла Этери Георгиевна, она помогла мне не расслабиться, взять себя в руки, потому что после чемпионата мира, конечно, мое подсознание подкосилось. Что я будут дальше делать? Было очень много всяких мыслей, которые ушли.

– То есть все же возникала мысль о том, чтобы пропустить сезон?

– Нет, конечно. Такого не было. Этери Георгиевна дает спортсменам принять решение самим. Она может только помочь морально, сказать где-то нужные слова, мотивирующие. От разговора с ней у меня постоянно появляется стимул идти дальше», – сказала Загитова.

Напомним, вчера Алина Загитова победила на пятом этапе Гран-при в России и вышла в финал соревнований.