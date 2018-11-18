Участники саммита АТЭС впервые не сумели согласовать итоговую декларацию

Участники саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинее впервые в истории саммита не смогли прийти к согласию по поводу итоговой декларации.



«Впервые в истории форума лидеры 21 экономики АТЭС не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации", — цитирует ТАСС премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Питера О'Нил.

В итоге лидеры согласились оставить Папуа-Новой Гвинее, как принимающей стороне, право обнародовать заявление страны-председателя саммита от имени остальных его участников.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось «из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей». Отмечается, что саммит был отмечен противостоянием США и КНР.

В прошлом году лидеры экономик стран АТЭС договорились содействовать «инновационному росту, инклюзивности и устойчивой занятости» и подчеркнули необходимость реформ для облегчения условий для ведения бизнеса, укрепления экономической и правовой инфраструктуры.