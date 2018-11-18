Трамп заявил, что США назовут убийцу Хашогджи 20 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США опубликуют «очень полный доклад» по убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.



В докладе будут содержаться сведения о том, «кто сделал это», передает ТАСС.

«Произошла ужасная вещь — убийство журналиста. У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно, в понедельник или вторник», — отметил Трамп, уточнив, что речь идет о вторнике.

Президент США также отметил, что появившаяся в СМИ информация о выводах ЦРУ была «предварительной».

«Они [ЦРУ] еще ничего не определили. Слишком рано», — пояснил он.

Накануне американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.