Трамп заявил, что США назовут убийцу Хашогджи 20 ноября
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США опубликуют «очень полный доклад» по убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
В докладе будут содержаться сведения о том, «кто сделал это», передает ТАСС.
«Произошла ужасная вещь — убийство журналиста. У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно, в понедельник или вторник», — отметил Трамп, уточнив, что речь идет о вторнике.
Президент США также отметил, что появившаяся в СМИ информация о выводах ЦРУ была «предварительной».
«Они [ЦРУ] еще ничего не определили. Слишком рано», — пояснил он.
Накануне американская разведка заявила, что убить журналиста Джамала Хашогджи в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.ОбществоВласть
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