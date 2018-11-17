Тренер питерского «Зенита» Климкин: «Казанская «пушка» сегодня творила чудеса»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин подвел итоги матча за Суперкубок против казанского «Зенита»:

— Казанцы сегодня очень здорово подавали. Мы абсолютно не справились с этой подачей. Особенно провалились в третьей партии. Ну и, конечно, казанская «пушка» Максим Михайлов сегодня творил чудеса, иначе и не скажешь. Конкретно с ним мы также абсолютно не справились.

— Насколько сложно сегодня было играть без Камехо? Еще и у Сивожелеза было повреждение…

— Конечно, проблемы в доигровке в связи с этим есть, но я бы не стал акцентировать внимание именно на этом. Какая есть команда на данный момент — та и должна играть. И только на победу. Но мы сегодня упустили свои шансы, кое-что получилось только во второй партии. Потом немножко сдались.

— Как скоро сможет вам помочь Камехо?

— У него сейчас будет реабилитация, все будет зависеть от докторов.

— Был эпизод, когда вместо Сивожелеза в доигровку вы выпускали Волкова…

— Это не было экспериментом — он выходил на переднюю линию и мог нам там помочь.

— У вашей команды сегодня 17 ошибок на приеме. Это больше проблемы вашей команды в этом элементе или подача казанцев оказалась настолько хороша?

— Это точно не наша проблема. Казань подавала очень прилично, как я уже сказал. Мы, конечно, к ней готовились, но не смогли противопоставить совершенно ничего, — приводит слова Климкина корреспондент «Реального времени».

Напомним, что сегодня казанский «Зенит» победил питерский «Зенит» в матче за Суперкубок, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).

Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

21 ноября казанцы сыграют в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов и примут на своей площадке немецкий «Франкфурт».

