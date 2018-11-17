Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок России по волейболу
Казанский «Зенит» победил «Зенит-Санкт-Петербург» в матче за Суперкубок России, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).
Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.
Ранее казанский «Зенит» на выезде обыграл уфимский «Урал». 21 ноября команда сыграет в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Франкфурта».СпортВолейбол Татарстан
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