Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок России по волейболу

Казанский «Зенит» победил «Зенит-Санкт-Петербург» в матче за Суперкубок России, совмещенном с 5-м туром чемпионата России. Игра прошла в Казани и закончилась со счетом 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20).

Таким образом, клуб из столицы РТ в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

Ранее казанский «Зенит» на выезде обыграл уфимский «Урал». 21 ноября команда сыграет в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Франкфурта».