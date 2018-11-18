В Кировском ТЦ обвалился эскалатор

Накануне, 17 октября, в кировском ТРЦ «Джем Молл» обвалилась платформа эскалатора.

В результате происшествия ногу 8-летней девочки затянуло в эскалатор, однако она сумела выдернуть ее, передает портал newsler.ru со ссылкой на очевидцев.

Пользователи соцсетей отметили, что в этом ТЦ эскалаторы не внушают доверия.

Напомним, что в октябре в Риме в результате поломки эскалатора пострадали около 30 болельщиков ЦСКА, приехавших на матч московской команды. Городские власти заявили, что фанаты сами вызвали неполадки в работе эскалатора. Однако те обвинили мэрию в предвзятости.