Число пострадавших в римском метро болельщиков ЦСКА возросло до 30

До 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро.

«По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь», — говорится в сообщении посольства РФ в Италии в Twitter.



В МИД РФ уточнили, что семерых пострадавших унесли на носилках, они находятся в тяжелом состоянии. Еще пятеро доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Остальные 18 вышли со станции сами, получив легкие повреждения.

Пострадавшие доставлены в госпиталь «Умберто I» и ортопедический центр «Остиенсе».

Ранее сообщалось, что восемь болельщиков ЦСКА, которые приехали на матч с «Ромой», пострадали в результате поломки эскалатора на одной из станций римского метро. По данным итальянских СМИ, всего травмы получили 20 человек, один из них лишился ноги. Матч между «Ромой» и ЦСКА завершился победой хозяев во счетом 3:0.