В Ингушетии задержали лидеров движения против соглашения о границе с Чечней

Полиция Ингушетии задержала сопредседателя «Всемирного конгресса ингушского народа» Ахмета Погорова и председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева.



Это произошло в части Сунженского районе, оставшейся на территории Чечни после проведения границы с Ингушетией. Погоров и Чемурзиев хотели провести субботник на месте старых захоронений и родовых башен, пишет «Коммерсант».

По словам одного из лидеров протеста Сираждина Султыгова, власти посчитали акцию провокационной. Никаких претензий правового характера им не предъявили.

«Их пытаются обвинить в организации беспорядков. Подробности пока неизвестны», — сообщил telegram-канал «Ингушетия_2018». Погоров и Чемурзиев, предположительно, находятся в Сунженском районном ОВД.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.



Конституционный суд Ингушетии признал закон неконституционным, а КС России принял к рассмотрению запрос Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.