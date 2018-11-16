Кадырова и Евкурова пригласили в суд по делу о границе Чечни и Ингушетии

Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров приглашены на заседание Конституционного суда РФ по вопросу правильного разграничения границ двух регионов.

Также на слушания приглашены парламент Чечни, полпреды Госдумы, Совета Федерации и президента РФ, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в КС, представители КС Ингушетии и Всемирный конгресс ингушского народа.

Дело будет рассматриваться 27 ноября, сообщает «Интерфакс».



Ранее парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.



После этого Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней. 14 ноября Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.