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Туктамышева призналась, почему решила пошутить про Трампа

14:02, 17.11.2018
Туктамышева призналась, почему решила пошутить про Трампа
Фото: vk.com/liza_tuktamisheva

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объяснила высказывание, что в качестве партнера для парного катания выберет президента США Дональда Трампа.

«Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая», — цитирует RT Туктамышеву.

Ранее Туктамышева написала твит, что выберет Трампа для парного катания, чтобы выставить его глупцом.

Напомним, петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева стала одним из главных претендентов на титул «камбэк года». Сегодня мировые СМИ чаще пишут про ученицу Алексея Мишина, чем про звездных воспитанниц Этери Тутберидзе — Алину Загитову и Евгению Медведеву. «Реальное время» предлагает вниманию читателей текст о причинах успеха Туктамышевой.

Спорт
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