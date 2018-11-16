Конкурс «Татар кызы» выиграла представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова

Победительницей Международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы» стала представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова. Финал конкурса прошел сегодня в театре оперы и балета им. М. Джалиля.



Ей вручили переходящую корону в форме казанской шапки и автомобиль Lada Granta.

Всего в финале приняли участие 14 девушек из 11 регионов России, а также из Австрии, Литвы и и Казахстана.