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Конкурс «Татар кызы» выиграла представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова

22:54, 16.11.2018
Конкурс «Татар кызы» выиграла представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Победительницей Международного конкурса красоты и талантов «Татар кызы» стала представительница Удмуртии Диляра Гильмутдинова. Финал конкурса прошел сегодня в театре оперы и балета им. М. Джалиля.

Ей вручили переходящую корону в форме казанской шапки и автомобиль Lada Granta.

Всего в финале приняли участие 14 девушек из 11 регионов России, а также из Австрии, Литвы и и Казахстана.

ОбществоКультура УдмуртияТатарстан
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