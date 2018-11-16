СПЧ предложит Путину объявить амнистию к 25-летию Конституции

Член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин в декабре собирается предложить Владимиру Путину объявить амнистию для осужденных по случаю 25-летия Конституции.

«Во всяком случае, Андрей Владимирович Бабушкин очень хотел бы на эту тему выступить. Я знаю его предложения, мне они нравятся, тем более что 25 лет Конституции. Пять лет назад по случаю двадцатилетия Конституции была объявлена амнистия и инициатором ее был Совет (СПЧ — ИФ). 25-летие Конституции не менее достойный повод», — заявил глава Совета Михаил Федотов.

По словам главы СПЧ, Бабушкин выступает за амнистию для всех осужденных, кто загладил вред, нанесенный преступлением, передает «Интерфакс».

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил, что в российской Конституции есть недостатки, которые «вполне исправимы путем точечных изменений».