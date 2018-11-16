Минобрнауки РТ разработало образовательную программу по татарскому языку, она уже прошла экспертизу

В Татарстане разработали примерную образовательную программу «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык».

«Министерство образования и науки Республики Татарстан неоднократно попадало в зону критики по вопросу преподавания родных языков. В целях совершенствования методик и технологий разработана в соответствии с ГОС примерная образовательная программа «Государственный язык Республики Татарстан – татарский язык» для общеобразовательных организаций. Она успешно прошла экспертизу и включена в реестр примерных основных образовательных программ, — рассказал министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на заседании в Кабмине РТ.



Также примерные образовательные программы были разработаны по учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература» на базовом и углубленном уровне. Они прошли экспертизу и получили положительные отзывы.

На данный момент в федеральный перечень включили 64 учебника по татарскому языку и литературе. Еще 49 учебных пособий прошли все экспертизы и также готовы для включения в перечень.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год число учителей татарского языка и литературы сократилось с 5 тысяч до 3,5 тысячи.

