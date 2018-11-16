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«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1

19:14, 16.11.2018
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Максим Майоров, еще одну шайбу забросил Егор Дубровский. Соперник ответил голом Сергея Конькова.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:3 в пользу гостей.

СпортХоккей Башкортостан
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