«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дубль в составе победителей оформил Максим Майоров, еще одну шайбу забросил Егор Дубровский. Соперник ответил голом Сергея Конькова.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:3 в пользу гостей.СпортХоккей Башкортостан
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