«Салават Юлаев» выиграл у «Нефтехимика»
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
У «Салавата» отличились Антон Бурдасов, Павел Коледов и Линус Умарк. В составе нижнекамцев — Ильдар Шиксатдаров и Дмитрий Огурцов.
Ранее «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс», а «Салават Юлаев» уступил «Торпедо».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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