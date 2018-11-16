Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе у фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при в Москве с новым мировом рекордом.

За свое выступление 23-летний Ханю набрал 110,53 балла, что больше, чем на три балла предыдущего его рекорда. Тогда Юдзуру выиграл Гран-при в Хельсинки с результатом 106,69 балла.

Второе место после коротких программ занимает грузин Морис Квителашвили (89,94), третье — спортсмен из Швеции Александр Майоров (82,33).

Россиянин Михаил Коляда с результатом в 69,10 балла расположился на восьмом месте. Завтра, 17 ноября, пройдут произвольные выступления у мужчин.