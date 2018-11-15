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Промышленность

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС

15:58, 15.11.2018
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о дефиците топлива на независимых АЗС в некоторых регионах.

Представитель вице-премьера Илья Джус сообщил, что правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике, а Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго.

«Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах», — цитирует Джуса «РИА Новости».

Ранее партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин заявил, что решение правительства РФ заморозить цены на бензин может привести к дефициту топлива. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьНефть
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