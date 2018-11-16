Японский эксперт спрогнозировал подписание мирного договора с Россией в июне 2019 года
Россия и Япония могут заключить мирный договор уже в июне будущего года.
По словам политолога Кадзухико Того, работавшего в японском МИД, соглашение может быть утверждено во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина. Ратификацию договора в парламенте страны японский эксперт ожидает осенью.
Однако в том случае, если возникнут проблемы подготовка договора может затянуться.
«Самый поздний сценарий, что подписание состоится в 2020 году на Олимпиаде в Токио» — рассказал "РИА Новости" Кадзухико Того.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 ноября, пообещал подписать мирный договор. Лидеры двух стран договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.
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