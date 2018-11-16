Правительство выделит Росгвардии 2 млрд рублей на закупку бронетехники у структур Дерипаски

Правительство планирует выделить Росгвардии из своего резервного фонда 2 млрд рублей на закупку не менее 600 колесных транспортных средств.

Согласно проекту постановления Минпромторга РФ, контракты будут заключены с единственными поставщиками на поставку техники производства автомобильный завод «Урал» и ПАО «Арзамасский машиностроительный завод». Указанные предприятия входят в группу «ГАЗ» и «Русские машины» Олега Дерипаски, которые в апреле были включены в список блокирующих санкций США.



Также проект предусматривает выделение в 2018 году 1,5 млрд рублей субсидий производителям техники, работающей на природном газе.

Ранее Минпромторг РФ предложил ввести требования для автопроизводителей использовать от 50 до 80% алюминия UC Rusal Олега Дерипаски в обмен на субсидии.

