Уфимская «Агидель» вновь обыграла «Торнадо» на его поле

Уфимская женская команда «Агидель» провела второй выездной матч против дмитровского «Торнадо» в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19.

«После одержанной победы в первой встрече тренерский штаб нашей команды не стал менять состав. Сыгранные сочетания уфимок свое превосходство над соперником начали демонстрировать с самого начала стартового периода. Атаки гостей таили в себе куда больше опасности, и наши девушки закономерно открыли счет в матче, а потом и закрепили свое преимущество еще в первом игровом отрезке. Сначала отличилась Николь Чупкова, а чуть позже ярко себя проявила Ольга Сосина» — сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Окончательный счет — 5:2 в пользу уфимской команды. Кроме Сосиной, оформившей дубль, в составе уфимок отличились Елизавета Роднова и Полина Лучникова.