Ректором аграрного университета в Казани стал Айрат Валиев
Министерство сельского хозяйства РФ назначило на должность ректора ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» Айрата Валиева.
Валиев назначен на должность приказом Минсельхоза от 14 ноября, говорится в сообщении департамента государственной муниципальной и гражданской службы.
Ранее ректором университета был Джаудат Файзрахманов.
С 2008 года Валиев занимал должность проректора по научной и международной деятельности аграрного университета.
Имеет ученую степень кандидата технических наук и учёное звание доцента.
Валиев А.Р. с 2012 г. по настоящее время является аккредитованным экспертом Рособрнадзора РФ, автором более 200 научных и учебно-методических работ по проблемам механизации сельского хозяйства, а также кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе 50 патентов на изобретения и полезные модели.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым