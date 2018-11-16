Ректором аграрного университета в Казани стал Айрат Валиев

Министерство сельского хозяйства РФ назначило на должность ректора ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» Айрата Валиева.



Валиев назначен на должность приказом Минсельхоза от 14 ноября, говорится в сообщении департамента государственной муниципальной и гражданской службы.

Ранее ректором университета был Джаудат Файзрахманов.

С 2008 года Валиев занимал должность проректора по научной и международной деятельности аграрного университета.

Имеет ученую степень кандидата технических наук и учёное звание доцента.

Валиев А.Р. с 2012 г. по настоящее время является аккредитованным экспертом Рособрнадзора РФ, автором более 200 научных и учебно-методических работ по проблемам механизации сельского хозяйства, а также кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, в том числе 50 патентов на изобретения и полезные модели.