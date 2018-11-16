Минюст пообещал вовремя выплатить компенсацию Навальному по решению ЕСПЧ

Компенсация, которую Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил политику Алексею Навальному, будет выплачена в установленный законом срок.



«Выплата присужденной Европейским судом компенсации будет осуществлена в общем порядке в установленный Конвенцией срок при условии своевременного предоставления заявителем надлежаще оформленных реквизитов», – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минюст.

Таким образом, Навальный должен получить компенсацию в течение трех месяцев.

Навальный назвал решение ЕСПЧ большой победой. По его словам, аргументы «путинского правительства полностью разгромлены». Он заметил, что выиграл по всем семи случаям задержаний и арестов, которые рассмотрел суд.

Накануне Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального. В последний раз подобный вердикт в иске «против России» был вынесен в 2004 году.