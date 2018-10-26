Полиция проверит информацию об обстреле автомобиля депутата в Перми

Управление МВД по Пермскому краю проверит информацию об обстреле автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором передвигается депутат Заксобрания Егор Заворихин.

По данным ведомства, при осмотре на стекле правой передней пассажирской двери внедорожника полицейские обнаружили «повреждения в виде точек и сколов неправильной округлой формы». В социальных сетях появилась версия, что неизвестные повредили машину депутата отверткой из-за неправильной парковки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято решение в рамках действующего законодательства.

Напомним, в центре Перми 25 октября был поврежден автомобиль Toyota Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина. Парламентарий в результате инцидента не пострадал. Он связывает событие с депутатской деятельностью и работой на ЗиД (ФГУП «Завод имени Дзержинского»), где он занимает должность советника по гособоронзаказу.