Против Coca-Cola подали иск на $345 млн за кражу напитка

Мексиканец Хосе Антонио дель Валле подал в прокуратуру Мехико иск к американской Coca-Cola с требованием взыскать с нее $344,5 млн. Бизнесмен обвиняет компанию в корпоративном мошенничестве и хищении промышленной собственности.

Как сообщает Financial Times, в 2012 году Валле запустил в Мексике и Нидерландах производство напитка Gaba с аминокислотами, которые, по мнению экспертов, помогают снять стресс. Через четыре года бизнесмен остановил производство для его обновления и одновременно начал переговоры с Coca-Cola о коммерческом партнерстве по этому продукту, который теперь называется Go Gaba.

В декабре 2017 года стороны подписали соглашение, которое запрещало компании участвовать в производстве и распространении подобных напитков. Однако вскоре мексиканец узнал, что Coca-Cola начала продавать в Японии напиток под названием Fanta Gaba. После того, как Валле выявил это, напиток перестали продавать.

Ранее СМИ сообщили, что Coca-Cola может начать производить напитки на основе марихуаны.