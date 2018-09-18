Сoca-Cola может начать выпускать напитки на основе марихуаны — СМИ

Американская корпорация Coca-Cola может начать производить напитки на основе марихуаны.

Как сообщает Bloomberg, компания на данный момент ведет переговоры с канадским производителем наркотика Aurora.

Coca-Cola планирует добавлять в напитки каннабидиол (КБД) — вещество из группы каннабиноидов, содержащихся в конопле, из которой производят марихуану. Подчеркивается, что КБД не влияет на психику и не вызывает изменение сознания.

Ранее в Канаде полностью легализовали продажу и употребление марихуаны. Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли.