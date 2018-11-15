США и Украина не поддержали проект резолюции России по ликвидации расизма и ксенофобии

Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН принял на заседании проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, который подготовила Россия.

В поддержку документа высказались 130 государств, 51 воздержалось и лишь две страны высказались против — США и Украина, пишет ТАСС.

Проект резолюции содержит 66 пунктов. В них выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций». Согласно документу, Генассамблея «призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Проект «рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно».

Ранее в Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой.