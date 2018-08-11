Новости общества

08:44 МСК
Новости раздела
Общество

В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой

07:12, 11.08.2018
В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Германии разрешили продавать компьютерные и видеоигры, в которых имеются нацистские символы.

Организация, занимающаяся регулированием развлекательного программного обеспечения Германии (USK), что видеоигры, в которых используется нацистская символика, могут получить дополнительный возрастной рейтинг, вместо полного запрета на распространение на территории страны, пишет CNN.

При этом запрещенные символы должны иметь «социально адекватное» применение в видеоиграх. Это означает, что их изображение использовано в художественных или научных целях или служит для воссоздания исторических событий.

Напомним, что в России студента арестовали за репост репортажа Варламова о музее Второй мировой войны. На одной из фотографий находился флаг гитлеровской Германии со свастикой.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты