В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой

В Германии разрешили продавать компьютерные и видеоигры, в которых имеются нацистские символы.



Организация, занимающаяся регулированием развлекательного программного обеспечения Германии (USK), что видеоигры, в которых используется нацистская символика, могут получить дополнительный возрастной рейтинг, вместо полного запрета на распространение на территории страны, пишет CNN.



При этом запрещенные символы должны иметь «социально адекватное» применение в видеоиграх. Это означает, что их изображение использовано в художественных или научных целях или служит для воссоздания исторических событий.



Напомним, что в России студента арестовали за репост репортажа Варламова о музее Второй мировой войны. На одной из фотографий находился флаг гитлеровской Германии со свастикой.