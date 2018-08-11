В Германии разрешили видеоигры с нацистской символикой
В Германии разрешили продавать компьютерные и видеоигры, в которых имеются нацистские символы.
Организация, занимающаяся регулированием развлекательного программного обеспечения Германии (USK), что видеоигры, в которых используется нацистская символика, могут получить дополнительный возрастной рейтинг, вместо полного запрета на распространение на территории страны, пишет CNN.
При этом запрещенные символы должны иметь «социально адекватное» применение в видеоиграх. Это означает, что их изображение использовано в художественных или научных целях или служит для воссоздания исторических событий.
Напомним, что в России студента арестовали за репост репортажа Варламова о музее Второй мировой войны. На одной из фотографий находился флаг гитлеровской Германии со свастикой.Общество
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