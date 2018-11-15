Мамаева могут выпустить из СИЗО после изменения обвинения

Следствие изменило обвинение, предъявленное футболисту Павлу Мамаеву. Защита спортсмена рассчитывает, что теперь его выпустят из СИЗО.

ГСУ ГУ МВД по Москве изменило обвинения Мамаеву, предъявленные перед арестом, передает «Росбалт» со ссылкой на источники. Защита подала в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения. Дата слушаний пока не назначена.

Однако, по данным ТАСС, изменения в обвинение внесены формальные.

«Павлу Мамаеву действительно заново предъявили обвинение. Это связано с тем, что прокуратура нашла технические ошибки в тексте, но квалификация осталась прежней: те же две статьи — »Побои" и «Хулиганство», — приводит агентство слова собственного источника.



Ранее сообщалось, что следствие по делу Кокорина и Мамаева продлят на 2 месяца. Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошел 8 октября. Утром в Москве спортсмены успели избить водителя телеведущей, а после напасть на чиновника из Минпромторга РФ. 11 октября спортсмены были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.