Татарстан и Пермский край названы самыми аварийными регионами России

Татарстан и Пермский край являются лидерами среди регионов, в которых водители больше всего участвовали в ДТП. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Согласно опросу, только 19% респондентов из Татарстана и Пермского края не попадали в аварии. При этом в Татарстане число сторонников агрессивного стиля вождения меньше, чем в Перми (18% против 22%).

В Татарстане 68% местных автолюбителей заявили, что предпочитают классический, умеренный стиль вождения. Еще 18% оказались сторонниками агрессивного поведения на дороге, а 5% предпочли медленный и спокойный стиль. Еще 9% респондентов указали другой ответ.



Меньше всего в ДТП попадали автолюбители Ставропольского края. 44% из них заявили, что никогда не участвовали в ДТП. В Саратовской области таких водителей из числа респондентов — 32%, в Башкирии — 30%, как и в Самарской области, в Нижегородской области — 24%.

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2018 года в Казани число погибших в ДТП выросло на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в республике за девять месяцев этого года погибло 272 человека.