Новости аналитики

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Татарстан и Пермский край названы самыми аварийными регионами России

17:31, 15.11.2018
Татарстан и Пермский край названы самыми аварийными регионами России
Фото: pixabay.com

Татарстан и Пермский край являются лидерами среди регионов, в которых водители больше всего участвовали в ДТП. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Согласно опросу, только 19% респондентов из Татарстана и Пермского края не попадали в аварии. При этом в Татарстане число сторонников агрессивного стиля вождения меньше, чем в Перми (18% против 22%).

В Татарстане 68% местных автолюбителей заявили, что предпочитают классический, умеренный стиль вождения. Еще 18% оказались сторонниками агрессивного поведения на дороге, а 5% предпочли медленный и спокойный стиль. Еще 9% респондентов указали другой ответ.

Меньше всего в ДТП попадали автолюбители Ставропольского края. 44% из них заявили, что никогда не участвовали в ДТП. В Саратовской области таких водителей из числа респондентов — 32%, в Башкирии — 30%, как и в Самарской области, в Нижегородской области — 24%.

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2018 года в Казани число погибших в ДТП выросло на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего в республике за девять месяцев этого года погибло 272 человека.

АналитикаОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок