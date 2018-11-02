В Казани число погибших в ДТП выросло на 19,4% по итогам 9 месяцев 2018 года

В Казани по итогам 9 месяцев 2018 года число погибших в ДТП выросло на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в отчете рассказал начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.

В столице Татарстана за указанный период произошло 1 435 аварий (1 438 в 2017 году), в которых погибло 37 человек (31 в прошлом году) и пострадало 1 660 (1 645 в 2017 году).

Всего в республике за 9 месяцев зафиксировано 3 301 ДТП, что на 70 меньше, чем в 2017 году. В них погибло 272 человека (-13,9% к 2017 году) и пострадало 4 052 (-1,5%).

Стоит отметить, что в Татарстане одно из самых низких значений в ПФО и России по количеству погибших в ДТП на 100 тысяч населения — 6,9 человек. В Казани этот показатель составляет три человека. Наибольшее значение зафиксировано в Пестречинском районе — 46,7 погибших на 100 тысяч населения.



Ранее сообщалось, что в Казани возросло количество наездов на детей на нерегулируемых пешеходных переходах.