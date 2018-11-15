В Татарстане на 20% выросло число госслужащих, привлеченных к ответственности за коррупцию

В Татарстане на 20% увеличилось количество муниципальных служащих, привлеченных за девять месяцев к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

По словам главного советника отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салавата Рахимова, за девять месяцев этого года к дисциплинарной ответственности привлекли 252 госслужащих. В прошлом году этот показатель составлял 206.

Всего с начала года в республике прошло 724 проверки предоставления сведений о доходах и расходах, а также по обращениям граждан. В результате выявлено 360 нарушений, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции, посвященной профилактике коррупции в органах местного самоуправления.

Ранее прокуратура Набережных Челнов уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов.