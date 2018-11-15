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В Татарстане на 20% выросло число госслужащих, привлеченных к ответственности за коррупцию

14:59, 15.11.2018
В Татарстане на 20% выросло число госслужащих, привлеченных к ответственности за коррупцию
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В Татарстане на 20% увеличилось количество муниципальных служащих, привлеченных за девять месяцев к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

По словам главного советника отдела антикоррупционных проверок Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салавата Рахимова, за девять месяцев этого года к дисциплинарной ответственности привлекли 252 госслужащих. В прошлом году этот показатель составлял 206.

Всего с начала года в республике прошло 724 проверки предоставления сведений о доходах и расходах, а также по обращениям граждан. В результате выявлено 360 нарушений, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции, посвященной профилактике коррупции в органах местного самоуправления.

Ранее прокуратура Набережных Челнов уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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