Прокуратура уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов

Прокуратура Набережных Челнов в ходе проверки установила факты предоставления недостоверных и неполных сведений 17 руководителями государственных автономных учреждений здравоохранения города.

«Указанными должностными лицами в справках не были указаны сведения о наличии банковских счетов в кредитных учреждениях как у себя, так и у членов семьи», — говорится в сообщении прокуратуры города.

В ведомстве напомнили, что главврачи обязаны подавать работодателю сведения о своих доходах, имуществе, а также о доходах и имуществе семьи. Руководитель, который нарушил эту обязанность, может быть уволен.



По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Реальному времени» рассказал о плане ведомства по борьбе с коррупцией, который будет включать ротацию руководителей, тотальный контроль за закупками и выездные проверки.