Прокуратура уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов
Прокуратура Набережных Челнов в ходе проверки установила факты предоставления недостоверных и неполных сведений 17 руководителями государственных автономных учреждений здравоохранения города.
«Указанными должностными лицами в справках не были указаны сведения о наличии банковских счетов в кредитных учреждениях как у себя, так и у членов семьи», — говорится в сообщении прокуратуры города.
В ведомстве напомнили, что главврачи обязаны подавать работодателю сведения о своих доходах, имуществе, а также о доходах и имуществе семьи. Руководитель, который нарушил эту обязанность, может быть уволен.
По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Реальному времени» рассказал о плане ведомства по борьбе с коррупцией, который будет включать ротацию руководителей, тотальный контроль за закупками и выездные проверки.ОбществоМедицина Татарстан
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