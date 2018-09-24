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Прокуратура уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов

08:55, 24.09.2018
Прокуратура уличила 17 руководителей челнинских больниц в сокрытии банковских счетов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Набережных Челнов в ходе проверки установила факты предоставления недостоверных и неполных сведений 17 руководителями государственных автономных учреждений здравоохранения города.

«Указанными должностными лицами в справках не были указаны сведения о наличии банковских счетов в кредитных учреждениях как у себя, так и у членов семьи», — говорится в сообщении прокуратуры города.

В ведомстве напомнили, что главврачи обязаны подавать работодателю сведения о своих доходах, имуществе, а также о доходах и имуществе семьи. Руководитель, который нарушил эту обязанность, может быть уволен.

По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Республики Татарстан внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Ранее министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Реальному времени» рассказал о плане ведомства по борьбе с коррупцией, который будет включать ротацию руководителей, тотальный контроль за закупками и выездные проверки.

ОбществоМедицина Татарстан
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