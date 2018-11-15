Мэрия Перми построит новую спортивную базу «Летающий лыжник»

Власти Перми построят новую спортивную базу «Летающий лыжник» в 2019 году.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, объект расположится в Мотовилихинском районе на улице Тихая, 22. Площадь двухэтажной спортивной базы составит 2 395,52 кв. метра.

В здании будут размещены три зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.

Добавим, ранее на месте строительства располагалась устаревшая спортивная база, но она была несколько лет назад снесена. По словам директора спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» Вадима Литовченко, новая спортбаза даст возможность готовить спортсменов на более качественном уровне. Кроме того, доступна она будет не только спортсменам, но и всем желающим.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане в 2019 году планируется построить 12 лыжных баз и 104 универсальные спортивные площадки. На эти цели запланировано потратить 427 млн рублей.