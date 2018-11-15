Введение уроков полового воспитания в школе поддерживают 60% россиян — ВЦИОМ

Появление в школах уроков полового просвещения поддерживают 60% россиян. Полностью поддерживают инициативу 21% россиян.



При этом 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания в школе, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов.

«Беседы с родителями по-прежнему являются для россиян наиболее приемлемым и эффективным способом сексуального просвещения молодежи (47%), на втором месте стоят консультации у врачей-специалистов (37%)», — говорится в исследовании.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. Министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи.