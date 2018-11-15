Депутат Госдумы от Самарской области рассказал о ценах в столовой парламента

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о ценах в столовой нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что обед 14 ноября, состоящий из двух блюд и напитка, обошёлся ему в 253 рубля.

Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника pic.twitter.com/0HxwgOB0PV

— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко планирует обратиться в Госдуму и правительство с предложением увеличить размер прожиточного минимума и потребительской корзины.

Он попытался провести эксперимент и в течение месяца питаться на сумму в 3,5 тыс. рублей. Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на на эту сумму в месяц.