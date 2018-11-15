Новости общества

01:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Госдумы от Самарской области рассказал о ценах в столовой парламента

01:34, 15.11.2018
Депутат Госдумы от Самарской области рассказал о ценах в столовой парламента
Фото: wikipedia.org

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о ценах в столовой нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что обед 14 ноября, состоящий из двух блюд и напитка, обошёлся ему в 253 рубля.

Ранее сообщалось, что депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко планирует обратиться в Госдуму и правительство с предложением увеличить размер прожиточного минимума и потребительской корзины.

Он попытался провести эксперимент и в течение месяца питаться на сумму в 3,5 тыс. рублей. Бондаренко сел на диету после спора с министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, которая заявила, что можно питаться на на эту сумму в месяц.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты