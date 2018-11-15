В Китае нашли вторую терракотовую армию в миниатюре

В Китае археологи при раскопках древней гробницы возрастом около 2100 лет нашли вторую терракотовую армию. Она является уменьшенной копией знаменитого терракотового войска.

Обнаруженная армия предположительно создана на 100 лет позже предшественника. В центре захоронения стоят 300 пехотинцев, а в южной и северной части расположены всадники, музыканты и защитные сооружения. Высота солдатсоставляет около 140 см, тогда как воины терракотовой армии представлены в полный рост, передает Live Science.

Ранее Группа ученых нашла в одном из карьеров около египетского Луксора, где раньше добывали алебастр, следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Подобные конструкции древние египтяне использовали для строительства пирамид.