В Китае нашли вторую терракотовую армию в миниатюре
В Китае археологи при раскопках древней гробницы возрастом около 2100 лет нашли вторую терракотовую армию. Она является уменьшенной копией знаменитого терракотового войска.
Обнаруженная армия предположительно создана на 100 лет позже предшественника. В центре захоронения стоят 300 пехотинцев, а в южной и северной части расположены всадники, музыканты и защитные сооружения. Высота солдатсоставляет около 140 см, тогда как воины терракотовой армии представлены в полный рост, передает Live Science.
Ранее Группа ученых нашла в одном из карьеров около египетского Луксора, где раньше добывали алебастр, следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Подобные конструкции древние египтяне использовали для строительства пирамид.Общество
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