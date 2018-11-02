В Египте нашли пандус для строительства пирамид

Группа ученых нашла в одном из карьеров около египетского Луксора, где раньше добывали алебастр, следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Подобные конструкции древние египтяне использовали для строительства пирамид.

По информации Science Alert, пандус состоял из наклонной площадким, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных «санях». После этого можно было тянуть за веревки и перемещать блоки по площадке.

Ранее в Египте ученые обнаружили неизвестную гробницу, возведенную 3,7 тысячи лет назад.

