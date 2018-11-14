В США заявили о риске проиграть войну с Россией или Китаем

Соединенные Штаты в случае вооруженного конфликта могут проиграть войну России или Китаю.

Как сообщает The Washington Post, это произойдет, если власти не предпримут мер для ликвидации сложившегося кризиса национальной безопасности.

«Соперники и противники бросают вызов Соединенным Штатам на многих направлениях и во многих сферах. Способность Америки защищать своих союзников, партнеров и свои собственные жизненно важные интересы все больше ставится под сомнение. Если государство не предпримет срочных мер, чтобы исправить эту ситуацию, последствия будут серьезными и долгосрочными», — говорится в докладе, предназначенном для Конгресса США

Ранее военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал сценарий, по которому может развиваться потенциальная война между Россией и США.



В Пентагоне до этого сообщили, что в 2025—2035 годах Россия вряд ли будет представлять для американской стороны такую же угрозу, как Китай.