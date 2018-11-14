ЦБ назначил нового главу банковского надзора
В Центробанкк назначил нового руководителя службы текущего банковского надзора. Им стал Богдан Шабля.
Как сообщил регулятор, ранее он занимал должность заместителя директора Юридического департамента Банка России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.
Напомним, что предыдущая Глава департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко покинула свой пост с 28 сентября.ЭкономикаБанки
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