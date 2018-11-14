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ЦБ назначил нового главу банковского надзора

20:13, 14.11.2018
ЦБ назначил нового главу банковского надзора
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

В Центробанкк назначил нового руководителя службы текущего банковского надзора. Им стал Богдан Шабля.

Как сообщил регулятор, ранее он занимал должность заместителя директора Юридического департамента Банка России, в котором курировал вопросы правового обеспечения банковского регулирования и банковского надзора, а также финансового оздоровления кредитных организаций.

Напомним, что предыдущая Глава департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко покинула свой пост с 28 сентября.

ЭкономикаБанки
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