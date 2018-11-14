АТОР спрогнозировала рост цен на туры в Турцию до 30%

Ассоциация туроператоров России (АТОР) спрогнозировала рост цен на туры в Турцию в 2019 году.

Отмечается, что отдых в отелях Турции на фоне завышенных ожиданий от российского и европейского рынков на лето 2019 года может подорожать от 10 до 30%.

Эксперты «Реального времени» рассказали, что конечную стоимость туров на следующий год пока определить невозможно. При этом участники рынка подтверждают, что могут подорожать как проживание в турецких отелях, так и перелеты.

«По поводу Турции что-то сложно прогнозировать. Но пока цены на раннее бронирование дороже прошлогодних на 10—15%. На следующий год отдых на двоих на 7 ночей будет стоить от 80 тысяч рублей», — рассказала директор компании «Интурлайн» Зульфия Назмиева.

Другие эксперты считают, что прогнозы АТОР могут не оправдаться, ведь, завышая цены, турки рискуют остаться без российского туриста. Подробнее — в материале «Реального времени».