Казанский «Синтез УОР» разгромил СК «Санкт-Петербург» со счетом 16:4

Казанский «Синтез УОР» сегодня дома победил СК «Санкт-Петербург» в матче второго тура чемпионата России высшей лиги по водному поло.

Встреча прошла в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась со счетом 16:4 в пользу хозяев.

Самыми результативными в составе «Синтез УОР» стали Динар Хайрутдинов и Артем Андриянов, забросившие в ворота соперников по 3 мяча.



Также без поражений по ходу второго тура идут минский РЦОП и волгоградский «Спартак-Волгоград-2». Сегодня РЦОП обыграл молодежную сборную Санкт-Петербурга (14:3), а «Спартак-Волгоград-2» оказался сильнее подмосковного «Штурма-2002»-2 (10:3).



Напомним, что накануне «Синтез УОР» обыграл молодежную сборную Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 14:2.