«Синтез УОР» разгромил молодежную сборную Санкт-Петербурга

Сегодня, 13 ноября 2018 года, в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» стартовал розыгрыш вторго тура чемпионата России в высшей лиге по водному поло. В гости к молодежной команде «Синтез УОР» приехали пять команд из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгограда и Минска.



В первый соревновательный день казанцы одержали убедительную победу над молодежной сборной Санкт-Петербурга (14:2). РЦОП из Минска обыграл дублеров волгоградского «Спартака» (12:11), а «Штурм-2002»-2 был сильнее СК Санкт-Петербург (13:7).



Ватерполисты продолжат выступления завтра. Начало игр в 10.00 (мск), вход свободный.

Ранее главная команда «Синтеза» победила «Динамо-СШОР» в матче чемпионата России по водному поло со счетом 11:7.