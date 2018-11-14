Игорь Комаров: «Приятно удивиться изменениям, которые происходят в Татарстане»

Полпред ПФО Игорь Комаров, находящийся с двухдневным визитом в Татарстане, поделился впечатлениями от посещения Набережных Челнов и Елабуги.

Он напомнил, что когда «работал руководителем крупного предприятия в ПФО» (с 2009 по 2013 г. Комаров был президентом АвтоВАЗа, — прим. ред.), приезжал в Татарстан, и, приехав сейчас, спустя 6 лет, отметил много позитивного.

«В Набережных Челнах и «Алабуге» увидел серьезный рост — в разы увеличились объемы производств, появились новые резиденты и благодаря инициативе бизнеса, и непосредственному участию руководства Татарстана. Приятно посетить и посмотреть и во многих вопросах удивиться тем изменениям, которые происходят», — приводит слова Комарова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Игорь Комаров проводит в республике совещание по реализации майского указа Путина. Ранее он выразил озабоченность состоянием медицины в Татарстане. По его словам, в республике наблюдается резкий рост смертности от онкологических заболеваний при значительном финансировании отрасли.